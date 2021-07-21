Украина и Польша раскритиковали политику ФРГ и США в отношении «Северного потока – 2»

Украина и Польша совместно со своими союзниками и партнерами будут противостоять строительству российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в совместном заявлении обеих стран, опубликованном на сайте МИД Украины.

Киев и Варшава считают, что начавшееся в 2015 году строительство газопровода в последующие годы создало угрозу безопасности Европы, а также вызвало разногласия между государствами-членами НАТО и Европейского Союза.

«В настоящее время этот кризис усугубился отказом от попыток остановить запуск газопровода. Это решение создало политическую, военную и энергетическую угрозу для Украины и Центральной Европы», — подчеркивается в заявлении.

Чтобы решить возникшие из-за газопровода проблемы с безопасностью должны учитываться негативные последствия его строительства в трех областях — политической, военной и энергетической, отмечает Киев и Варшава. При этом способы устранить эти угрозы должны быть «демократичными», то есть включающими переговоры с правительствами стран, наиболее пострадавших от негативных последствий «Северного потока – 2», подчеркивается в заявлении.

«К сожалению, прежние предложения по устранению образовавшейся угрозы безопасности не могут считаться достаточными <…> Мы призываем Соединенные Штаты и Германию адекватно урегулировать кризис безопасности в нашем регионе, от которого только Россия выигрывает», — говорится в документе.

Ранее министерство иностранных дел Германии опубликовало совместное заявление США и ФРГ по вопросам, связанным с российским газопроводом «Северный поток – 2». В соответствии с достигнутым соглашением сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Кроме того, Германия берет на себя обязательство создать для Украины «зеленый фонд», чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. В этот фонд Берлином будет внесено первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн.