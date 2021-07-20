В России предупредили о риске пустых полок в магазинах из-за мусорной реформы

Реализация законопроекта Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может привести к сокращению ассортимента товаров в магазинах и у онлайн-продавцов, считают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Об этом сообщает РБК.

Ретейлеры не согласны с положением о запрете реализовывать товары, которые не входят в специальный реестр системы учета отходов.

«Применение указанного запрета в предлагаемых законопроектом условиях с большой долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов», — говорится в обращении руководителей АКОРТ и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к Минприроды.

Мусорная реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект «Экология». На переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Ранее в Счетной палате России сообщили, что мусорная реформа в стране провалилась: примерно 90% твердых коммунальных отходов просто складируется на полигонах и свалках, а перерабатывается только 7%.