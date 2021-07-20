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Apple Pay стал доступен держателям карт «Мир»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Держатели карт «Мир» с 20 июля получили возможность при безналичной оплате использовать функцию Apple Pay. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платежной системы.

Оплата доступна для владельцев iPhone и Apple Watch. Клиенты также могут совершать покупки при помощи Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в браузере Safari.

«Пользователям также будут доступны все преимущества оплаты «Миром» — скидки при оплате проезда в метро, кешбэк за оплату покупок у партнеров платежной системы «Мир» и другие актуальные предложения», — отметил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Ранее представитель платежной системы «Мир» подтвердил, что ведется работа над внедрением сервиса Apple Pay для клиентов.

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система, участниками которой являются более 270 банков.

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