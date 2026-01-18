В Госдуме рассказали, в чем нуждается Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп войдет в историю как самый эксцентричный американский лидер. Об этом заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.

«Играть «на грани фола» в жизни и в высказываниях Трамп умеет весьма неплохо, и мы с вами, без сомнения, еще не раз в этом убедимся. Он, несомненно, войдет в историю как самый эксцентричный президент США», — подчеркнула парламентарий.

По мнению Чемерис, глава Белого дома в настоящее время нуждается в яркой международной пиар-кампании, так как в США скоро пройдут промежуточные выборы. В связи с чем Трампу нужны «яркие и громкие акции и заявления». Этим он сможет отвлечь жителей Соединенных Штатов от бытовых проблем и одновременно заставит их почувствовать себя «хозяевами мира».

«Трамп всегда отлично чувствовал конъюнктуру, что вновь наглядно и демонстрирует всему миру», — резюмировала Чемерис.

17 января Трамп объявил о введении пошлин в 10% для европейских стран, которые оказывают поддержку Дании на фоне заявлений США об аннексии Гренландии. В июне, по словам американского лидера, пошлины возрастут до 25% и останутся до заключения сделки о покупке острова США.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин заявил о серьезности плана Трампа по присоединению Гренландии к США.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Европе не провоцировать «папочку» Трампа из-за Гренландии.