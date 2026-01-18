Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

На Западе раскрыли возможный ответ Евросоюза в случае захвата США Гренландии

Economist: ЕС может ликвидировать базы США в Европе в случае захвата Гренландии
Matthias Schrader/AP

Евросоюз может ликвидировать американские военные базы в Европе, если США захватят Гренландию. Об этом пишет Economist.

По его данным, в Брюсселе обсуждается возможность использования угрозы закрытия американских баз в Европе как рычага политического давления на Вашингтон. В частности, речь идет об авиабазе «Рамштайн» в Германии, потеря которой существенно осложнила бы проецирование военной силы США на Ближний Восток и в Африку.

Отмечается, что несмотря на заинтересованность европейских стран в сохранении присутствия НАТО, подобный шаг может рассматриваться как инструмент сдерживания. В материале также указывается, что Евросоюз не исключает применения жестких экономических мер, в том числе в отношении крупных американских технологических компаний.

17 января министр обороны Бельгии Тео Франкен признал, что Евросоюз не способен одержать военную победу над США в Гренландии.

До этого американский президент Дональд Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% в отношении стран Европы, которые выступают против присоединения Гренландии к США. Речь идет о Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. Трамп выразил недовольство, что эти страны начали перебрасывать свои силы в Гренландию «непонятно зачем». Он отметил, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашении о покупке Вашингтоном Гренландии.

Ранее Евросоюзу задали неудобный вопрос на фоне угроз со стороны США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27650443_rnd_3",
    "video_id": "record::8d93df3e-b34c-4676-a9d7-31b4b8b9f5d1"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+