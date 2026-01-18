На Западе раскрыли возможный ответ Евросоюза в случае захвата США Гренландии

Евросоюз может ликвидировать американские военные базы в Европе, если США захватят Гренландию. Об этом пишет Economist.

По его данным, в Брюсселе обсуждается возможность использования угрозы закрытия американских баз в Европе как рычага политического давления на Вашингтон. В частности, речь идет об авиабазе «Рамштайн» в Германии, потеря которой существенно осложнила бы проецирование военной силы США на Ближний Восток и в Африку.

Отмечается, что несмотря на заинтересованность европейских стран в сохранении присутствия НАТО, подобный шаг может рассматриваться как инструмент сдерживания. В материале также указывается, что Евросоюз не исключает применения жестких экономических мер, в том числе в отношении крупных американских технологических компаний.

17 января министр обороны Бельгии Тео Франкен признал, что Евросоюз не способен одержать военную победу над США в Гренландии.

До этого американский президент Дональд Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% в отношении стран Европы, которые выступают против присоединения Гренландии к США. Речь идет о Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. Трамп выразил недовольство, что эти страны начали перебрасывать свои силы в Гренландию «непонятно зачем». Он отметил, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашении о покупке Вашингтоном Гренландии.

Ранее Евросоюзу задали неудобный вопрос на фоне угроз со стороны США.