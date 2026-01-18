Размер шрифта
84-летний режиссер «Ежика в тумане» сделал работу коммунальщиков

Режиссер «Ежика в тумане» Юрий Норштейн убрал снег возле дома
Мультипликатор Юрий Норштейн выполнил работу коммунальщиков и убрал снег возле своего дома в Москве. Об этом сообщает издание «Подъем».

Как отмечает издание, жители здания заметили, как 84-летний Норштейн убирает снег лопатой, и опубликовали фото с ним в чат дома. Мультипликатор признался «Подъему», что ему было в радость прибраться возле жилья. По словам режиссера, ему нравится, чтобы было чисто.

Юрий Норштейн наиболее известен как режиссер мультфильма «Ежик в тумане». Он также работал над такими картинами, как «Каникулы Бонифация», «Варежка», «Чебурашка», «Айболит и Бармалей», «Времена года».

Норштейн отметил, что штатный дворник работает добросовестно, но не справляется с количеством нагрузки из-за снежных завалов. Он считает, что это проблема властей, которые не могут наладить работу коммунальных служб.

Норштейн также возмутился соседям, которые не стали помогать дворнику.

«Вместо того, чтобы взять лопаты и выйти всем живущим в доме и вычистить улицу до кошачьего блеска, все ждут дворников. Психология сегодняшнего поведения такова, что человек сделает всё, чтобы только его работа не попала в часть общественной работы», — заявил мультипликатор.

