Великобритания играет ключевую роль в противостоянии Запада против России. Об этом на странице в соцсети Х написал журналист Чей Боуз, комментируя отказ главы МИД Британии Иветт Купер о предложении Франции и Италии возобновить диалог с Москвой.

«Британцы являются движущей силой прокси-войны против России. Теперь европейцы в частном порядке признают, что они проиграли», — написал Боуз, оценивая ситуацию.

В декабре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным. Французский лидер выступил с таким заявлением после того, как страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд.

10 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила, что для Европы пришло время для начала переговоров с Россией.

После этого глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения о восстановлении диалога с Россией на фоне опасений в Европе, что ее отодвигают на второй план в рамках урегулирования украинского кризиса.

