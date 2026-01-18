В ООН прокомментировали возможное установление контроля США над Гренландией

Бербок: контроль США над Гренландией создаст опасный прецедент для всего мира

Глава Генассамблеи ООН Анналена Бербок прокомментировала возможность установления контроля США над Гренландией. Она считает, что в случае реализации планов американского лидера Дональда Трампа, ни одна страна на Земле больше не сможет спать спокойно, передает CBS News.

По словам Бербок, жители Дании предельно ясно заявили о своем праве на самоопределение, закрепленном международными актами. Глава Генассамблеи ООН добавила, что любые попытки оспаривать эти принципы создают опасный прецедент для всего мира.

«Если мы примем тот факт, что другие страны просто вторгаются к своим соседям, особенно члены «Большой пятерки». И я думаю, очень важно подчеркнуть, что члены «Большой пятерки» не только имеют право вето, но и несут ответственность за защиту международного порядка», — сказала она.

Бербок также подчеркнула, что Устав ООН и международное право остаются «общей страховкой» для всех стран. В то же время сотрудничество, а не давление, является основой устойчивых международных отношений и безопасности.

17 января Трамп объявил о введении пошлин в 10% для европейских стран, которые оказывают поддержку Дании на фоне заявлений США об аннексии Гренландии. В июне, по словам американского лидера, пошлины возрастут до 25% и останутся до заключения сделки о покупке острова США.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин заявил о серьезности плана Трампа по присоединению Гренландии к США.

