В Хакасии вспыхнул приют для животных, внутри остаются десятки кошек

В Хакасии произошел пожар в частном приюте с десятками животных внутри 
В Хакасии загорелся частный приют для животных. Видео оттуда в Telegram-канале опубликовало региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что в поселке Сахарный в Усть‑Абаканском районе огонь охватил частный дом и надворную постройку на территории приюта для бездомных животных. Когда приехали пожарные, пламя распространилось на 350 кв. м. Из горящего дома пожарные и волонтеры спасли 150 кошек и 15 собак.

«Со слов хозяев приюта, в очаговой зоне могут оставаться еще около 50 кошек», — заявили в МЧС.

Там добавили, что огонь тушат по повышенному рангу сложности. В тушении участвуют 25 человек и семь единиц техники. Предварительной причиной возгорания стал перекал печной трубы.

В сентябре прошлого года в московском приюте для бездомных животных произошел пожар из-за непотушенной сигареты. Охранник заведения решил отметить день рождения, для этого он пригласил к себе нескольких друзей. Во время празднования гости уснули, не потушив сигарету. В результате 13 животных не выжили, так как не смогли выбраться из вольеров, среди них девять щенков. Еще около 30 собак сбежали, когда началось возгорание.

Ранее Киану Ривз «открыл» самый большой приют для кошек и собак в мире.
 
