Медведчук раскрыл, что может спасти Украину

Медведчук: Украину спасет только внешнее управление под эгидой ООН
РИА Новости

Украину может спасти только внешнее управление под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в интервью ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Есть только один механизм, который позволит проведение выборов и признание их результатов легитимными. Он был предложен президентом РФ Владимиром Путиным, исходя из исторически сложившейся миротворческой практики Организации Объединенных Наций», — сказал политик.

Медведчук добавил, что внешнее управление позволит восстановить конституционный правопорядок, возобновить законность, организацию и проведение демократических выборов.

Накануне Медведчук заявил, что в 2026 году мир на Украине не наступит, поскольку возврат к порядкам довоенного времени невозможен. Политик выразил уверенность, что боевые действия не закончатся, пока не прекратится «война в головах».

Ранее Медведчук предрек тотальную мобилизацию на Украине.

