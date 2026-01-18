Размер шрифта
Патриарх Кирилл освятил воду в Крещенский сочельник

Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя в Крещенский сочельник
Григорий Сысоев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воду в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя в Москве. Трансляцию богослужения вел телеканал «Спас»

Богослужение, в ходе которого и прошло освящение воды, вел сам Кирилл. Во время пения тропаря праздника он обильно окропил святой водой священнослужителей и верующих.

После богослужения он сказал, что сегодня в мире осуществляются попытки истребить нравственное начало в душах людей, создаются псевдоучения, чтобы оторвать человека от Бога, но это сделать невозможно.

«Вот все это не может возыметь силы над нами, над народом, родители и праотцы которого прошли тяжелейшие испытания, оставшись верными Господу и Спасителю», — отметил патриарх.

До этого настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка, священник Максим Портнов рассказал, что распространенное мнение о «смывании грехов» при троекратном погружении в прорубь на Крещение является суеверием и не имеет отношения к православной традиции.

Священник пояснил, что крещенские купания — это скорее символическое подражание евангельскому событию, когда Иисус Христос принял крещение в реке Иордан. Он подчеркнул, что благодатное воздействие на душу и даже тело может оказывать осознанное и благоговейное использование святой воды — например, если с верой пить ее по утрам или окроплять себя.

Русская православная церковь в этом году 19 января отмечает один из двенадцати главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в Крещенскую ночь.

