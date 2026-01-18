Военные Германии «тайно» и «молниеносно» покинули Гренландию после слов Трампа о пошлинах

Находящиеся в Гренландии немецкие военные получили неожиданный приказ вернуться домой, пишет Das Bild.

Издание опубликовало фото с 15 солдатами и офицерами бундесвера во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули в гренландском аэропорту Нуук. Накануне планировалось, что военные останутся на острове дольше, чем планировалось, однако утром они без объяснений «тайно» и «молниеносно» покинули остров.

«Остается неясным, выводит ли Германия своих солдат под влиянием карательных пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом... против противников его агрессивной политики в отношении Гренландии, или же существуют другие причины», — говорится в материале.

Два дня назад на остров по приглашению Дании прибыли 15 военнослужащих сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота бундесвера в рамках разведывательной миссии НАТО. Они участвовали в учениях и изучали потенциальные возможности для будущей подготовки и развертывания войск, уточняет Das Bild.

17 января президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам Трампа, с 1 июня 2026 года тарифы для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что указанные страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

Ранее фон дер Ляйен предупредила США о последствиях пошлин из-за Гренландии.