Книгу вернули в библиотеку спустя 46 лет, сопроводив запиской с извинениями

В США библиотека получила по почте книгу, взятую на дом почти 46 лет назад
Неизвестный отправил по почте в калифорнийскую библиотеку книгу, которую нужно было вернуть почти 46 лет назад. Об этом пишет UPI.

В начале января заведующая библиотеки округа Сан-Диего Кэсси Колдевин открыла посылку и обнаружила внутри давно просроченную книгу — экземпляр «Невероятного путешествия» Шейлы Бернфорд.

Том должен был вернуться на библиотечную полку еще 20 мая 1980-го, но сильно задержался в пути. Явно ощущая за это неловкость, анонимный отправитель вложил записку: «Извините за задержку» и нарисованным от руки смайликом.

Колдевин отметила, что за прошедшие годы адрес филиала изменился, поэтому отравителю, вероятно, пришлось провести расследование, чтобы отослать книгу в нужное место.

«Никогда не поздно вернуть библиотечные материалы. Библиотека больше не взимает штрафы за просрочку», — напомнили в учреждении.

Ранее в американскую библиотеку вернули книгу спустя 82 года.
 
