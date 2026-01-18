Прокуратура заинтересовалась видео с падением ледяной глыбы на коляску с ребенком

Прокуратура начала проверку падения ледяной глыбы на коляску с ребенком в Москве

Прокуратура начала проверку по поводу падения ледяной глыбы на женщину с коляской в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кузьминской межрайонной прокуратуры.

«Кузьминская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства падения наледи у ЖК во 2-м Грайвороновском проезде», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, инцидент произошел 17 января.

В прокуратуре подчеркнули, что причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Прокуратура также указала, что управлением многоквартирными домами в ЖК занимается частная управляющая компания.

До этого в соцсетях распространилось видео, на котором на женщину с коляской упала глыба льда. По информации очевидцев, ребенка осмотрели в ближайшей аптеке, он не пострадал.

До этого в разных городах страны произошли случаи падения с крыш снежных глыб. 16 января сообщалось, что мужчину госпитализировали после падения на него льдины. 14 января в Перми ледяная глыба травмировала школьника, а 13 января снег упал на голову подростку в Уфе.

Ранее на Камчатке из-за угрозы схода снега с крыш включили сигнализации.