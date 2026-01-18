Овечкин отказался обмотать клюшку радужной лентой на матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз». Об этом пишет RMNB.

На разминке российский хоккеист появился с клюшкой, которая была обмотана лентой обычного белого цвета.

В ночь на 18 января «Вашингтон» проиграл «Флориде Пантерз» со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в этой встрече помочь команде не сумел, очков не набрал и завершил игру с показателем полезности «-3».

Всего на счету Овечкина в текущем сезоне 41 очко (20 голов и 21 передача) в 49 матчах.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин поднялся на 18-е место по количеству игр в истории НХЛ.