Стало известно, как обесценился доллар при Трампе

РИА Новости: доллар при Трампе обесценился почти на 3%
Доллар в ходе второго срока президента США Дональда Трампа обесценился почти на 3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы и рейтингового агентства «Эксперт РА».

По данным журналистов, по итогам 2025 года покупательская способность доллара сократилась на 2,6%. Причинами подобных показателей стали динамика инфляции и смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

«Основную угрозу представляет ослабление независимости Федеральной резервной системы и непоследовательность торговой и долговой политики администрации. Если доверие к финансовой политике США будет подорвано, доллар «унасекомят», но при отсутствии внятной альтернативы пострадают все», — сказал главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

3 января данные межбанковской системы SWIFT показали, что в ноябре 2025 года доля доллара в расчетах через нее сократилась впервые за пять лет. По итогам месяца показатель составил 46,77%, что на 0,91 процентного пункта меньше, чем в аналогичный период 2024 года.

Ранее валюта Японии упала до самого низкого уровня по отношению к доллару.

