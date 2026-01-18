«Они просто очумели!»: коммунальщики разбили несколько автомобилей при уборке снега в Москве

Коммунальщики повредили несколько припаркованных автомобилей в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах — припаркованный у дома на Симоновском Валу автомобиль с разбитым боковым зеркалом. По словам местной жительницы, ее машину повредили коммунальщики при уборке крыши от снега и льда.

«Они просто очумели! Вот стоят машины, стоят люди, которые всем этим занимались. Вот моя машина, которую тоже они уже покарежили сосульками», — прокомментировала видео хозяйка поврежденного авто.

Отмечается, что женщина намерена обратиться за компенсацией ущерба.

До этого вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов сообщил, что в период снегопада зимой число аварий на российских дорогах увеличивается, однако, чаще всего они менее тяжелые, чем в другое время.

По его словам, средний чек по компенсациям после ДТП на 4% ниже, чем в другое время года.

Опасность зимой для водителей представляют сосульки, глыбы льда и снежные сосульки, поэтому водителей призывают обращать внимание на крыши домов, возле которых паркуется автомобиль. При этом зимой на трассах есть и преимущества, продолжил Демидов. Так, из-за более низкой скорости передвижения снижается риск попадания камней в лобовое стекло.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если авто пострадало от упавшего с крыши льда.