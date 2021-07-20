Российские власти ищут способы для замедления роста цен на жилье

Правительство поставило перед собой задачу сократить рост цен на жилье в России на фоне инфляции в стране и мире, заявил ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В мире стройка подорожала на 15%, и это означает, что импортная составляющая подорожает в валютном исчислении», — пояснил вице-премьер России.

По словам Хуснуллина, в России сейчас есть свои инфляционные процессы и в стране инфляция выше 6%.

«Это все сильно давит на цены на жилье. Мы этого очень опасаемся, видим в этом огромные риски», — подчеркнул он.

Также вице-премьер отметил, что власти сейчас думают над тем, какие меры нужно принимать для поддержки отрасли недвижимости.

«Комплексные меры, надеюсь, позволят хотя бы стабилизировать цены, потому что мировую и нашу инфляцию никуда не денешь, она повлияет на цены», — отметил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что в Москве выросла стоимость жилья в новостройках. Самые дорогие квартиры реализуются в ЦАО, самые доступные — в ЮВАО.