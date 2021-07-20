Стала известна стоимость трассы Казань-Екатеринбург

Стоимость ремонта и строительства бесплатных участков трассы Казань-Екатеринбург составит около 232,9 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального дорожного агентства «Автодор», сообщает РИА «Новости».

Таким образом, с учетом платного участка цена всеq автодороги составит порядка 494 млрд рублей.

«Общая протяженность развития скоростного транспортного маршрута Казань-Екатеринбург по федеральным автомобильным дорогам, находящимся в ведении Росавтодора, составляет 547 километров», — рассказали в «Автодоре».

При этом в агентстве уточнили, что окончательную стоимость ремонтных работ определит государственная экспертиза, завершение которой ожидается в 2022 году.

«Средств Фонда национального благосостояния на реализацию работ на маршруте не потребуется», — добавили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию поручил продлить федеральную трассу «Москва – Казань» до Екатеринбурга за три года. Кроме того, он заявил, что из Фонда национального благосостояния будут выделены средства на опорные магистрали.