Минсельхоз опроверг информацию о росте цен на хлеб в России

Министерство сельского хозяйства России прокомментировало информацию о возможном росте цен на хлеб в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве заявили, что в настоящее время цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне. С 2020 года отпускные цены на хлеб из пшеничной муки увеличились на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции, отметили в пресс-службе.

«Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки», — подчеркнули в Минсельхозе.

По данным ведомства, в результате таможенно-тарифного регулирования оптовая стоимость пшеницы 3-го класса с начала 2021 года уменьшилась на 7,2%, 4-го класса — на 5,9%. При этом цена производителей на рожь сократилась на 9,6%, а в годовом выражении — на 20,8%. При этом в министерстве добавили, что сейчас пшеничная мука дешевле на 4,6% по сравнению с началом года.

Также отмечается, что у производителей хлебобулочных изделий и муки достаточно востребованы субсидии на возмещение части затрат.

«По данным на 16 июля, освоение средств на поддержку мукомольных предприятий составляет 81,12%, хлебопекарных — 47,61%. Все предприятия, получающие субсидии, берут на себя обязательства по неповышению цен. Мера поддержки предоставляется до 31 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что хлебозаводы заявили ритейлерам о повышении цен на 7–12% с августа из-за роста стоимости сырья.