Лавров: расчеты в национальных валютах снизили влияние санкций на Россию и КНР

Переход на расчеты в национальных валютах, а также использование инструментов электронной коммерции помогло России и Китаю минимизировать негативное влияние санкций США и ряда западных государств. Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье, опубликованной в «Российской газете».

«Таким образом повышается уровень безопасности и бесперебойности операций между хозяйствующими субъектами», — написал министр.

По его словам, страны также работают над повышением «качественных характеристик товарооборота», который с 2001 года вырос почти в 14 раз, а в последние три года превышает 100 млрд долл. США.

«Китай - наш крупнейший внешнеторговый партнер. В 2020 году на динамику в этой сфере негативно повлияла, пусть и не радикальным образом, пандемия коронавирусной инфекции. Однако сейчас мы наблюдаем стремительное восстановление объемов. Есть все основания рассчитывать на достижение по итогам 2021 года новых рекордных показателей в торговле», — прогнозирует министр.

При этом ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет роль Центробанка) США Джером Пауэлл заявлял, что Соединенные штаты не видят угрозы для своей финансовой системы ввиду возможного отказа Китая и России от внешнеторговых расчетов в долларах и внутреннего оборота этой валюты на своей территории. Согласно его оценке, нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать долларом.

В то же время в начале июня глава российского Минфина Антон Силуанов объявил, что Россия в течение одного месяца полностью перестанет использовать американскую валюту в качестве источника средств хранения Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также снизит долю британского фунта.