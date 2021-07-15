В гостиницы Крыма можно заселиться без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации

Российским туристам при заселении в отели Крыма не нужно предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирус и сертификат о вакцинации, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минкурортов республики.

В министерстве сообщили, что гражданам тоже не надо будет оставаться на карантине по приезду из другого региона.

В ведомстве также отметили, что въехать на территорию полуострова можно всеми видами транспорта.

«Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что при заселении в отели, пансионаты и гостиницы справки об эпидокружении, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации предъявлять не нужно, однако санатории являются исключением. В связи с этим в министерстве порекомендовали уточнять заранее, какие требования действуют в выбранном санатории.

Ранее сообщалось, что крымские власти не исключают введение обязательной вакцинации.

На Кубани же сертификат о вакцинации требуют от туристов, приехавших в регион на срок меньше трех дней. Отдыхающие, которые остаются в Краснодарском крае на больший срок, подписывают обязательство сделать прививку в течение трех дней.