Ученый РАН ожидает повторения кризиса 2008-го из-за США

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что из-за структуры трат населения США мир рискует столкнуться с финансовым кризисом как в 2008 году.

Ученый объясняет, что принятый ранее в этом году антикризисный портфель президента Джо Байдена в размере $1,9 трлн определенно сыграл свою роль в нынешнем резком ускорении темпов инфляции в США.

«Это преимущественно случилось из-за того, что полученные выплаты американцы направили не на стимулирование спроса в экономике, а на собственные нужды: закрытие долгов, накопления на черный день или инвестирование, – сказал Владимир Васильев. — Это может вылиться в повторение кризисной ситуации 2008-го, когда американцы тратили значительное количество средств на спекулятивные игры на рынке недвижимости».

Ранее представляя полугодовой доклад глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл признал, что инфляция в США в ближайшее время будет держаться на высоком уровне. Опубликованные 13 июля данные Министерства труда страны свидетельствуют о том, что инфляция в США в июне достигла 5,4% — это максимальное значение с августа 2008-го.