Российские семьи назвали доход, нужный в пандемию

Российским семьям для того, чтобы сводить концы с концами в пандемию коронавируса, требуется не менее 61 тыс. рублей (на 2,5 тыс. больше, чем двумя годами ранее). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Какие-либо материальные трудности отсутствуют у около четверти семей, следует из опроса.

Оказалось, что финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% домохозяйств в России, тогда как 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого. Выводы сделаны по итогам масштабного исследования под названием «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за прошлый год.

Ситуация по данному параметру улучшилась по сравнению с 2018 годом. Тогда 79,5% семей испытывали трудности с покупкой самого необходимого. В 2016 году таких домохозяйств было 84,6%. Исследование среди российских семей проводится раз в два года.

Опрос соотечественников во всех регионах состоялся в октябре—ноябре 2020 года. Исследование охватило свыше 100 тыс. семей.

В разрезе социально-демографических групп больше всего сумма выросла для молодых семей с детьми (на 17%, до 80,9 тыс. рублей) и для семей с детьми-инвалидами (на 13%, до 88,4 тыс. рублей).

Ранее в Минэкономразвития рассказали о росте зарплат в 2021 году. Согласно апрельскому прогнозу, увеличение зарплаты в этом году ожидалось на 3 800 рублей.