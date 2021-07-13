Внешний долг России составил $471,4 млрд

Внешний долг России по состоянию на 1 июля составил $471,4 млрд. За первое полугодие он увеличился на $4 млрд, или на 0,9%, сообщается на сайте Центрального Банка России.

«На динамику показателя повлиял рост иностранной задолженности банковской системы, в то время как внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками», — сказано в заявлении регулятора.

5 июня первый вице-премьер России Андрей Белоусов, выступая на встрече с молодежью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что внешний долг страны составляет порядка 5% ее ВВП, — это меньше $80 млрд.

До этого сообщалось, что за первый квартал 2021 года государственный долг России увеличился на 741,3 млрд руб., приблизившись к 20 трлн руб.