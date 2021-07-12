В Минфине предупредили о риске «перегрева» экономики из-за длительных антикризисных мер

Министр финансов Росcии Антон Силуанов в ходе заседания финансового трека G20 заявил, что продолжительное сохранение антикризисных мер может способствовать «перегреву» экономики, сопровождающемуся накоплением дисбалансов. Об этом сообщается на сайте Минфина.

По его словам, экономическая политика по выходу из кризиса одних стран напрямую оказывает влияние на другие, в результате чего некоторые государства на фоне ускорения инфляции уже приступили к нормализации денежно-кредитной политики, а другие сохранили меры экономического стимулирования.

По мнению Силуанова, необходимо как можно быстрее обеспечить нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики согласно темпам восстановления экономики и нарастания инфляционного давления.

«Последующая нормализация или даже ужесточение политики приведет к необходимости реагировать на изменения на валютных, финансовых и сырьевых рынках. Все эти факторы будут создавать дополнительную волатильность на рынках и, вероятно, вносить отрицательный вклад в мировой экономический рост», — подчеркнул глава Минфина России.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что ущерб экономике России от пандемии коронавируса в прошлом году в стоимостных показателях составил 997,06 млрд руб., что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней.