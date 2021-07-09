В России подорожала красная икра

По сравнению с 2020 годом стоимость красной икры в России значительно выросла из-за малого улова лосося в минувшем году, но в 2021-м ситуация должна исправиться. Об этом глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил «Известиям».

«Понятно, были небольшие объемы вылова, и теперь малые остатки реализуются по высокой стоимости», — добавил он.

По словам Шестакова, лососевая путина — сезон вылова летом и в начале осени, когда рыба заходит из моря на нерест в реки, — уже идет, и «достаточно неплохо». На данный момент добыто 12 тыс. тонн лосося. Глава Росрыболовства отметил, что в 2019 году показатель был хуже. Он также подчеркнул, что самой слабой за 5 лет путина была в 2020 году — менее 300 тыс. тонн.

Шестаков уточнил, что в этом году были выделены дополнительные средства на научные исследования по лососю. Согласно прогнозам, добыча лосося во время путины в текущем году составит 465 тыс. тонн. Специалист утверждает, что это неплохой результат, которого хватит для обеспечения внутреннего рынка и для экспорта, а также чтобы обеспечить россиян красной икрой.

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