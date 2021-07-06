Минпромторг: веских причин не выполнить требования РПН о вакцинации у ритейла нет

Московские торговые сети не видят причин для невыполнения указа мэра столицы Сергея Собянина о вакцинации сотрудников от коронавируса до 15 июля. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в беседе с ТАСС.

Как рассказал замминистра, данный вопрос обсуждался на совещании при участии руководства мэрии Москвы, а также представителей Минпромторга, столичного департамента здравоохранения, Роспотребнадзора, торговых сетей и общепита.

По словам Евтухова, ситуация с приостановкой поставок вакцин от COVID-19 в медицинские организации, с которыми крупные городские торговые сети заключали договоры на вакцинацию сотрудников, урегулирована.

«Сейчас этот вопрос решен, вакцины поставляются, и торговля сегодня каких-то глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра и до 15 июля не привить необходимое количество сотрудников, не видит», — сказал Евтухов.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что производители и продуктовые ритейлеры предупредили мэрию Москвы, что не успеют вакцинировать 60% своих сотрудников первым компонентом до предписанного властями срока, и просят сдвинуть сроки еще на месяц.

При этом депздрав Москвы опроверг сообщения о проблемах с темпом вакцинации.