Защита Батурина обжаловала его арест

Защита бизнесмена Виктора Батурина, арестованного по делу о покушении на мошенничество, обжаловала его арест. Об этом сообщает ТАССТАСС со ссылкой на его адвоката Татьяну Тонову.

«Мы подали апелляционную жалобу на постановление Басманного суда Москвы, в которой просим отказать в удовлетворении ходатайства следствия. В случае, если все же суд решит избрать меру пресечения, просим меру, не связанную с заключением под стражу», — сообщила адвокат.

Ранее суд арестовал бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере до 1 сентября. Речь идет о событиях 2011 года, когда Батурин обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на 25% акций компании «Интеко». Он представил договор, заключенный со своей сестрой Еленой Батуриной, из которого следует, что она должна выплатить рыночную компенсацию за его акции.

Позднее стало известно, что уголовное дело против предпринимателя возбудили по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и экс-главы «Интеко». Она утверждает, что приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука, было поддельным.