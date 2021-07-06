Риелтор рассказала, как поскорее сдать квартиру

Есть несколько простых правил, которые помогут ускорить сдачу квартиры в аренду, рассказала агентству «Прайм» заместитель директора департамента аренды «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

Она считает, что прежде всего необходимо справедливо оценить квартиру, которую вы хотите сдавать — стоит посмотреть объявления на профильных сайтах и сориентироваться в ценах.

Однако, стоит понимать. что если объект находится в старом доме на окраине, дорогостоящая отделка не изменит его ценовую категорию. А вот в престижной локации ремонт может существенно повлиять на арендную ставку, отметила специалист по недвижимости.

«Основной постулат обустройства сдаваемой жилплощади эконом- или комфорт-классов — должно быть аккуратно, чисто, сантехника и бытовая техника исправны. То, что дорого вашему сердцу, заберите с собой, нужно помнить, что на время аренды вы передаете имущество в пользование арендаторам», — заявила Полякова.

По ее словам, стоит уделать особое внимание содержанию объявления — фото должны быть информативны, описание должно соответствовать действительности, и его не должно быть слишком мало или слишком много.

Полякова уточнила, что необходимо провести показ квартиры и подготовиться к нему — стоит быть дружелюбным и не спешить, а вот рассказывать в подробностях о себе и ругать предыдущих квартирантов не стоит.

Если предварительно удалось договориться с квартиросъемщиками, необходимо грамотно оформить сделку. и учесть в договоре все нюансы аренды, резюмировала риелтор.

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