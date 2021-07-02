РБК: Минпромторг просит металлургов помочь поставкам кислорода в больницы

Первый заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Василий Осьмаков призвал металлургов сократить потребление промышленного кислорода для наращивания поставок медицинского кислорода в больницы, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, с таким предложением замминистра выступил на совещании 1 июля.

Как пояснил источник, Минпромторг предлагает проработать возможность временного перераспределения мощностей производителей кислорода с целью сократить отгрузку технического кислорода и увеличить производство медицинского.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить дополнительные средства на лекарства от COVID-19 и обеспечить необходимый запас кислорода в коронавирусных больницах.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом, более 135 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».