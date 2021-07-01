Кабмин продлил действие льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года.

«Купить жилье в новостройке в рамках программы «Льготная ипотека» с 2 июля можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 млн рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство», — сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что для граждан с детьми, родившимися с 2018 года, действует программа «Семейная ипотека». Она предусматривает кредиты на жилье по льготной ставке до 6%. До этого в программе могли принять участие только семьи, в который после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займов для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти составляет 12 млн рублей, а для других регионов — 6 млн рублей

Продлить срок льготной ипотеки и расширить условия кредитования для семей с детьми поручил президент России Владимир Путин.