Путин во время «Прямой линии» раскритиковал высокие кредитные ставки банков

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» в среду назвал кредитную ставку в 18%, которую банки предлагают предприятиям МСП, слишком высокой.

Например, один из предпринимателей рассказал, что под подобную ставку банки предлагают деньги лишь на небольшой срок, а еще и требуют залог.

В свою очередь, глава государства заявил, что отказ от залоговой системы мог бы раскачать финансовую систему, а заодно напомнил о мерах поддержки МСП, в том числе о льготных кредитных ставках.

«Залоговая система и высокая стоимость кредитов — разные вещи, — говорит экономист Василий Колташов. — Залог — имущественное обеспечение кредита, страховка для банка».

Что же касается ставок, то, по мнению эксперта, которое приводит «Прайм», ряду кредитных организаций и впрямь стоит поменять подход и «не столь алчно относиться к клиентам».

Кроме того, некоторые банки в настоящий момент действительно «зарабатывают» на том, что предлагают деньги клиентам по якобы низкой ставке, однако за счет не слишком афишируемых комиссий в допсоглашении, реальная стоимость кредита оказывается значительно выше. Страдает же репутация таких банков, уверен Колташов.

Это вопрос госрегулирования, на которое президент тоже обратит внимание, считает эксперт.

Именно поэтому, заметил Колташов, и необходимо законодательно установить максимум по кредитным ставкам, отталкиваясь от ставки ЦБ, буквально принудив банки к прозрачности.

«В этой сфере нас ждут изменения, — рассуждает экономист. — А вот залоговое обеспечение вряд ли уйдет в прошлое», — подытожил он.