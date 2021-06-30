Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Украина должна получить большую компенсацию за якобы образующийся дефицит в области безопасности из-за запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте МИД республики.

«Поэтому я призываю Германию взять на себя ответственность за свой собственный выбор, связанный с запуском «Северного потока — 2», и принять фактическое, а не фиктивное участие в компенсации дефицита безопасности», — сказал глава МИД Польши.

Министр считает, что российская сторона не для того понесла огромные затраты на строительство «Северного потока — 2», чтобы не воспользоваться этим инструментом. Поэтому, по его словам, необходимо усилить потенциал сдерживания как восточного фланга НАТО, так и Украины, «которая как жертва российской агрессии должна получить соответственно высокую компенсацию» в виде политической поддержки, а также увеличения оборонительного потенциала.

Рау также подчеркнул, что Польша готова участвовать в этой компенсации.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Также у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.