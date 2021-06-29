Пеков заявил, что Россия начинает выходить из экономического кризиса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день государство демонстрирует положительную динамику в сфере экономики и начинает выходить из кризиса. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам представителя Кремля, российские власти принимают все возможные меры, чтобы минимизировать негативное влияние мирового кризиса на население страны.

Кроме того, он подчеркнул, что на сегодняшний день на фоне пандемии во всем мире разогналась инфляция, растут цены на продукты питания.

«То же самое происходит у нас, потому что мы являемся составной, интегрированной частью мировой экономики. Но при этом, разумеется, руководство страны делает все возможное, чтобы амортизировать эти колебания», — отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым оценил процесс восстановления экономики страны от кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции.

Прямая линия с президентом начнется в 12.00 по московскому времени 30 июня.