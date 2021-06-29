Собянин утвердил пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания. Об этом сообщила пресс-служба главы города.

Так, предприятия общественного питания получат отсрочку по уплате арендных платежей за третий квартал текущего года по помещениям, арендуемым у города. Сроки уплаты арендных платежей переносятся до 31 декабря 2021 года.

Предприятия общепита также включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.

Отмечается, что в рамках программы эти предприятия, осуществляющие деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, могут получить кредит с максимальной ставкой для заемщика 7%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составляет до 8%.

«Кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита увеличен до 100 млн рублей, а срок субсидирования процентной ставки – до 24 месяцев», — уточнили в мэрии.

С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре поликлиники.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Московский бизнес попросил власти о поддержке.