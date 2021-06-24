Коллекторы сообщили о всплеске продажи долгов молодых россиян

В 2021 году банки и микрофинансовые организации (МФО) стали активнее продавать проблемные долги заемщиков в возрасте до 25 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В первом квартале доля таких неплательщиков достигла 20%, тогда как до пандемии, в первом квартале 2020 года, доля молодых должников составляла 9,7%. Таким образом, коллекторы стали чаще работать даже с самыми молодыми получателями микрозаймов в возрасте 18–20 лет.

В компании Debex, владеющей онлайн-платформой по продаже просроченных долгов, так же был зафиксирован «аномальный рост» доли юных неплательщиков. На протяжении 2020 года менее 10% должников МФО, чьи долги попали к коллекторам, были не старше 20 лет. А по итогам первого квартала этого года показатель увеличился до 21,7%.

При этом доли должников других возрастов фактически не изменились. Гендиректор Debex Александр Данилов сделал вывод, что пандемия сильнее повлияла на молодежь, чем на другие группы клиентов.

По статистике НАПКА, продавать коллекторам долги молодых людей стали активнее не только МФО, но и банки. Так в первом квартале на заемщиков до 20 лет пришлось 0,7% от числа кейсов против 0,2% годом ранее. Низкую долю этой возрастной группы должников в ассоциации объясняют тем, что банки менее охотно кредитуют молодежь, чем МФО.

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