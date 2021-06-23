Блинкен призвал Меркель «снизить риски» от «Северного потока – 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщается на сайте американского Госдепартамента.

В ходе встречи глава Госдепа напомнил, что США по-прежнему выступают против строительства российского газопровода «Северный поток — 2» и призвал власти Германии «предпринять конкретные шаги по снижению рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности».

Кроме того, Блинкен и Меркель отметили важность скоординированного подхода к глобальным вызовам, в том числе «представляемым Китаем и Россией».

Ранее глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Берлин намерен урегулировать разногласия с Вашингтоном по российскому газопроводу «Северный поток — 2» до августа текущего года. До этого Меркель заявляла, что США и ФРГ находятся «на правильном пути» по данному вопросу.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.