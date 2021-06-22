В МИД Белоруссии сравнили новые санкции с «экономической войной»

В министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что новые санкции Запада в отношении Минска не будут иметь того эффекта, на который рассчитывают заказчики. Об этом сообщает ТАСС.

«Ответные меры, которые ЕС вынуждает нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и в конечном итоге на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Запад преднамеренно «раскручивает санкционную спираль, выбираться из которой всем сторонам все сложнее и сложнее».

Там также отметили, что данные действия «граничат с объявлением экономической войны».

Ранее Великобритания, Канада, США и ЕС расширили санкционный список против Белоруссии.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега. После чего ее арестовали в Белоруссии на два месяца.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.