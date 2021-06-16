Рубль перешел к росту на фоне встречи Путина и Байдена

Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи отреагировал ростом на встречу президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве и находится на уровне 71,86 рубля за доллар и 87,12 рубля за евро, пишет ТАСС.

К 14:44 мск валюта перешла к росту. Так, доллар торговался на уровне 72,02 рубля (-0,21%), а евро - на отметке 87,31 рубля (-0,29%).

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден впервые встретились на вилле Ла-Гранж в Женеве, дав старт российско-американскому саммиту — первому за последние три года. Как ожидается, переговоры двух лидеров займут около четырех-пяти часов и будут проходить как в узком, так и в расширенном формате.