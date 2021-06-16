Несколько штатов оспорили указ Байдена о запрете на добычу нефти

Луизиана и 12 других штатов США сумели в суде оспорить указ президента Соединенных Штатов Джо Байдена о запрете на добычу нефти на федеральных территориях, сообщает Reuters.

Истцы-штаты в своем судебном обращении заявили, что указ Джо Байдена не прошел необходимые стадии общественного обсуждения, что повлекло за собой стремительный рост цен на топливо в Соединенных Штатах.

В суде отметили, что запрет на реализацию президентского указа Джо Байдена действует повсеместно на территории США.

В январе Джо Байден своим указом также запретил достраивать нефтепровод Keystone XL.

Луизиана входит в первую десятку среди штатов США по запасам и объемам добычи нефти, многие месторождения расположены в прибрежных водах Мексиканского залива. Штат также занимает второе после Техаса место в стране по объемам переработки нефти, здесь работает целый ряд нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а отрасль дает рабочие места шестой части рабочего населения штата.