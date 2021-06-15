Названы регионы, где живут самые состоятельные семьи

Рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей на 2020 год возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА «Новости».

Так, в ЯНАО средний остаток семьи, состоящей из двух работающих родителей и двух детей, после минимальных необходимых трат составляет 105,5 тыс. рублей. При этом средний показатель по стране – 41,9 тыс. рублей.

Второе место заняла Сахалинская область, где потенциальный остаток составляет 75,3 тыс. рублей, на третьей строчке рейтинга расположилась Москва с показателем 73,4 тыс. рублей.

В пятерку лидеров также вошли Чукотский автономный округ (68,1 тыс. рублей) и Магаданская область (65 тыс. рублей).

При этом в пяти российских регионах потенциальный остаток у средней семьи составляет менее 10 тыс. рублей. Речь идет о Кабардино-Балкарской Республике (2,4 тыс. рублей), Ивановской области (4,9 тыс.), Чеченской республике (5,8 тыс.), Псковской области (7,8 тыс.) и Алтайском крае (9,8 тыс.).

Ранее были названы российские регионы с самой высокой зарплатой.