На Украине увидели риск «полномасштабной войны» из-за «Северного потока — 2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал «худший сценарий» развития событий при отказе России от транзита газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток – 2». Его слова приводит Bloomberg.

Как заявил Витренко, потеря Украиной большей части ВВП не является худшим последствием возможного отказа России от транзита.

«Хуже всего то, что это означает гораздо более высокий шанс для полномасштабной войны, потому что поток газа через Украину в Европу служит сдерживающим фактором для полномасштабной войны», – заявил глава «Нафтогаза».

Он также выразил мнение, что решение американских властей не вводить санкции против оператора строительства «Северного потока – 2» Nord Stream AG означает «продвижение пророссийского нарратива за счет Запада».

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2». По его словам, «Газпром» готов заполнять трубопровод газом. Глава государства также добавил, что строительство второй нитки газопровода будет закончено в течение полутора-двух месяцев.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее в Киеве оценили риски перекрытия Россией транзита газа через Украину.