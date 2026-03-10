Проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине в странах Европы является проблемным, поскольку чиновники Евросоюза стремятся влиять на переговоры и оказывают давление на их участников. Об этом посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что Европа становится очень проблемной территорией, где можно было бы организовывать переговоры. Мирошник напомнил, что во время последних встреч в Женеве высокопоставленные европейские чиновники бесцеремонно пытались вмешаться в ход переговоров. Такие условия не способствуют достижению договоренностей, для которых требуются безопасность, логистика, отсутствие давления.

По мнению посла, на самом начальном этапе «переговоров о переговорах» вообще не следует называть предполагаемые площадки, поскольку в их адрес немедленно начнется информационное давление, поток различных разоблачений и всевозможных фейков. Поэтому такие переговоры нужно проводить в закрытом режиме с максимальной защитой участников от внешнего давления, чтобы не дать возможности их сорвать.

9 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.

Ранее Трамп заявил, что занимается конфликтом на Украине в качестве одолжения Европе.