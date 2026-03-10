Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В России ожидают снижения ключевой ставки

Экономист Федоров предрек снижение ключевой ставки до 15% 20 марта
Global Look Press

ЦБ на заседании 20 марта с большой долей вероятности снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Ожидаем сохранение тренда на снижение ключевой ставки. Инфляция в России замедляется, данные по экономике свидетельствуют о замедлении экономической активности. Минэкономразвития РФ оценило снижение ВВП в январе на 2,1%, а зарплаты россиян продолжают замедляться в темпах роста как по официальной информации, так и по вперед смотрящим индикаторам. От более решительного шага на снижение ключевой ставки ЦБ удерживает неопределенность с корректировкой бюджетного правила и, как следствие, потенциальное ослабление рубля», — отметил Федоров.

По его словам, риски замедления темпов снижения ключевой ставки ЦБ остаются высокими в условиях потенциального роста объемов заимствований со стороны Минфина РФ.

13 февраля ЦБ снизил ключевую ставку с 16 до 15,5% годовых. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Гарда Капитал» заявили, что снижение ключевой ставки не привело к массовому уходу вкладчиков.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!