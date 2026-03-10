В России ожидают снижения ключевой ставки

ЦБ на заседании 20 марта с большой долей вероятности снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Ожидаем сохранение тренда на снижение ключевой ставки. Инфляция в России замедляется, данные по экономике свидетельствуют о замедлении экономической активности. Минэкономразвития РФ оценило снижение ВВП в январе на 2,1%, а зарплаты россиян продолжают замедляться в темпах роста как по официальной информации, так и по вперед смотрящим индикаторам. От более решительного шага на снижение ключевой ставки ЦБ удерживает неопределенность с корректировкой бюджетного правила и, как следствие, потенциальное ослабление рубля», — отметил Федоров.

По его словам, риски замедления темпов снижения ключевой ставки ЦБ остаются высокими в условиях потенциального роста объемов заимствований со стороны Минфина РФ.

13 февраля ЦБ снизил ключевую ставку с 16 до 15,5% годовых. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Гарда Капитал» заявили, что снижение ключевой ставки не привело к массовому уходу вкладчиков.