Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В украинском городе произошел взрыв

В Харькове произошел взрыв
Stringer/dpa/Global Look Press

В Харькове на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

В настоящее время других подробностей нет.

В ряде районов Харьковской и Сумской областей действует воздушная тревога.

8 марта украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю Вооруженные силы России нанесли удары по территории республики «тысячи раз». По его словам, речь идет о «почти 1750 ударных дронах, 1530 управляемых авиационных бомбах, 39 ракетах».

7 марта российские войска ударили по территории Украины, под огнем оказались Киев и Харьков. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», по Киеву применили ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Также в сторону республики были запущены крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники «Герань». После атаки в населенных пунктах произошли взрывы и возникли пожары.

Ранее средства ПВО за сутки сбили 754 дрона ВСУ и три снаряда системы HIMARS.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!