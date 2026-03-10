В украинском городе произошел взрыв

В Харькове на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

В настоящее время других подробностей нет.

В ряде районов Харьковской и Сумской областей действует воздушная тревога.

8 марта украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю Вооруженные силы России нанесли удары по территории республики «тысячи раз». По его словам, речь идет о «почти 1750 ударных дронах, 1530 управляемых авиационных бомбах, 39 ракетах».

7 марта российские войска ударили по территории Украины, под огнем оказались Киев и Харьков. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», по Киеву применили ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Также в сторону республики были запущены крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники «Герань». После атаки в населенных пунктах произошли взрывы и возникли пожары.

Ранее средства ПВО за сутки сбили 754 дрона ВСУ и три снаряда системы HIMARS.