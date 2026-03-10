Россиянам объяснили, в каком случае можно забрать пенсионные накопления разом

Россияне могут получить свои пенсионные накопления единовременно, если их размер не превышает определенного порога. В 2026 году эта сумма составляет около 439,8 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Пенсионные накопления формируются в рамках накопительного компонента обязательного пенсионного страхования. Они складываются из части ранее уплаченных работодателем взносов, добровольных взносов граждан, средств государственного софинансирования, материнского капитала, а также инвестиционного дохода от их размещения. Новые перечисления страховых взносов на формирование пенсионных накоплений не производятся с 2014 года. Закон предусматривает три варианта получения средств пенсионных накоплений: пожизненную накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату или единовременную выплату. Право на получение таких средств возникает при достижении пенсионного возраста, который действовал до 2018 года — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — отметил Балынин.

По его словам, единовременная выплата назначается в случае, если размер накоплений не превышает установленного расчетного значения. Оно зависит от прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум пенсионера увеличен на 6,8% и составляет 16 288 рублей, уточнил экономист. По его словам, расчет проводится следующим образом: сначала берется 10% от прожиточного минимума — в 2026 году это 1628,8 рубля. Затем эта сумма умножается на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, который сейчас установлен на уровне 270 месяцев. В итоге получается около 439 776 рублей, подчеркнул Балынин.

По его словам, если накопления гражданина на момент обращения меньше или равны этой сумме, они выплачиваются единовременно. Если сумма выше, человек может выбрать между пожизненной накопительной пенсией и срочной пенсионной выплатой, констатировал эксперт.

Он пояснил, что в первом случае накопления делятся на ожидаемый период выплат: например, при сумме 485 тыс. рублей ежемесячная накопительная пенсия составит около 1796 рублей. Альтернативный вариант — срочная пенсионная выплата на срок не менее 120 месяцев, добавил экономист. Тогда при той же сумме можно получать примерно 4041 рубль в месяц в течение 10 лет, оценил эксперт.

По его оценкам, в 2026 году единовременную выплату из средств пенсионных накоплений через Социальный фонд России смогут получить около 705,9 тыс. человек. Средний размер такой выплаты прогнозируется на уровне 68,1 тыс. рублей, уточнил Балынин. Еще примерно 750 тыс. человек смогут получить аналогичные выплаты через негосударственные пенсионные фонды, добавил экономист.

Эксперт подчеркнул, что иных законных способов получить пенсионные накопления не существует. Если гражданам предлагают альтернативные схемы вывода средств, речь может идти о мошенничестве, поскольку злоумышленники часто используют тему пенсий и социальных выплат в своих схемах, заключил Балынин.

