Общество

Браконьеры обрушили цены на шкуры белого медведя

Стоимость шкуры белого медведя на черном рынке снизилась в три раза
Количество нелегально продаваемых шкур краснокнижных белых медведей не уменьшилось за последние годы, при этом цена на них снизилась в три раза. Об этом рассказал ТАСС директор благотворительного фонда сохранения экосистем Сибири и Дальнего Востока (БФ «ФЭДС») Виктор Никифоров.

Как отмечается, исследование БФ «ФЭДС» показало, что браконьеры обходят запрет на продажу шкур животных, занесенных в Красную книгу, продавая якобы «имитацию» шкуры. По информации Никифорова, средняя цена за шкуру составляет 410 тыс. рублей, что существенно ниже, чем в 2018 году. Общественник также указал на разброс цен от 900 до 115 тысяч рублей за шкуру. Что, по его мнению, говорит о том, что из российского рынка исчезли легальные канадские шкуры.

«В последнем исследовании именно объявления о продаже «имитации шкуры белого медведя» были самыми массовыми. При этом цена за эту «имитацию» соответствует цене за реальную шкуру. Имитации шкуры белого медведя не стоят в интернете более 4 тысяч рублей», — подчеркнул Никифоров.

Директор БФ «ФЭДС» также выразил мнение, что продажа якобы искусственных медвежьих шкур требует более тонких механизмов работы природоохранных организаций и пристального внимания сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Япония предложила России помощь в размножении капибар.

 
