Женщина продырявила презервативы сопернице и оказалась на скамье подсудимых

В Австралии местная жительница попала под суд после того, как ее соседка забеременела и потеряла ребенка. Об этом сообщает ABC News.

«Жительница Банбери, которая проткнула презервативы своей соседки по квартире в «приступе ярости», и была оправдана судом по обвинению в действиях, совершенных с намерением причинить вред. 24-летняя Скай Палаццезе Эдвардс предстала перед судом в окружном суде Банбери на этой неделе», — говорится в материале.

Как отмечается, на допросе Эдвардс призналась, что в приступе ревности к новому партнеру соседки проделала дырки в нескольких презервативах с помощью швейной иглы. Ситуация получила развитие через несколько месяцев, когда пострадавшая обнаружила, что беременна. Вскоре после этого у нее произошел выкидыш. Впоследствии женщина обнаружила переписку соседки и ее бывшего бойфренда, из которой она узнала об испорченных презервативах.

