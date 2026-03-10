Россиян призвали не «помогать» птицам хлебом и отходами со стола

Ветврач Блюменкранц: кормление птиц отходами со стола небезопасно для них

Подкармливать птиц у дома отходами со стола и хлебом — распространенная практика, однако с точки зрения биологии и ветеринарной гигиены она далеко не всегда оправдана. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

По его словам, важно понимать, что большинство диких городских птиц способны самостоятельно обеспечивать себя кормом, и постоянная помощь человека им не требуется.

«Подкормка может быть уместной в периоды устойчивых морозов, сильного снегопада и гололеда, когда доступ к естественной кормовой базе существенно ограничен», — пояснил он.

Но использование пищевых отходов в качестве корма для птиц нежелательно.

«Соленая, жареная, копченая и приправленная пища нарушает водно-солевой баланс, создает избыточную нагрузку на внутренние органы и может вызывать расстройства пищеварения и интоксикацию», — предупредил эксперт.

Отдельного внимания заслуживает хлеб: в больших количествах он не обеспечивает птиц необходимыми питательными веществами, может вызывать брожение и способствовать формированию дефицитов при регулярном кормлении. Особенно небезопасны заплесневелые продукты, которые способны привести к тяжелым отравлениям.

«Если помощь все же оказывается, она должна быть грамотной и умеренной. Наиболее безопасным вариантом являются сырые несоленые семена, зерновые культуры и специализированные кормовые смеси. В холодный период допустимо небольшое количество несоленого сала для насекомоядных видов», — рассказал Блюменкранц.

При этом важно не создавать избыточную концентрацию птиц в одном месте, поскольку скученность повышает риск распространения инфекций и загрязнения городской среды.

«Основной принцип подкормки — не навредить. В большинстве случаев птицы успешно адаптированы к городской среде, а вмешательство человека должно быть осознанным и сезонно оправданным», — резюмировал он.

